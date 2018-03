Partido governista diz ter vencido eleições no Camboja

O partido governista do Camboja se declarou vitorioso nas eleições parlamentares deste domingo. Se confirmado, o resultado estenderá o mandato do primeiro-ministro Hun Sen - no poder desde 1985 - por mais cinco anos. A vitória do Partido Popular do Camboja nas eleições já era esperada. O Camboja tem tido um crescimento econômico forte nos últimos anos, impulsionado principalmente pelas indústrias de vestimentas e turismo. A dura posição do premiê Hun Sen numa disputa de fronteira com a Tailândia, envolvendo terras ao redor do antigo templo de Preah Vihear, também teria aumentado sua popularidade entre os eleitores. O correspondente da BBC em Phnom Penh Guy De Launey diz que a oposição alega que muitos de seus partidários não puderam votar. Eles dizem ter se registrado, mas seus nomes não estavam nas listas de eleitores nas seções onde a votação aconteceu. Apesar disso, observadores internacionais disseram que o pleito correu muito mais tranquilamente que eleições anteriores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.