Partido governista do Japão quer ampliar capacidade ofensiva do país

TÓQUIO - O partido no poder no Japão encorajou o governo a ampliar a capacidade ofensiva do país, como atingir alvos com mísseis guiados. A proposta não sugere a ideia de um ataque inicial, comprometida com a postura japonesa pacifista adotada desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Um painel do Partido Democrata Liberal afirmou que o governo deve, imediatamente, começar a analisar caminhos para incrementar a capacidade de interceptar mísseis. Instalar um sistema antimísseis, que Washington e Seul concordaram implantar na Coreia do Sul, seria uma ideia.

O partido enxerga um "novo nível de ameaça" da Coreia do Norte, que lançou quatro mísseis este mês. Três deles pararam em águas reivindicadas economicamente pelo Japão. A proposta do partido será submetida ao primeiro ministro Shinzo Abe nesta quinta-feira, 30. / REUTERS