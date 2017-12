Partido suíço é criticado por cartaz ''racista''

Um partido político suíço está causando polêmica por causa de um cartaz visto por muitos como uma demonstração de racismo. O Partido do Povo defende que imigrantes que tenham cometido crimes sejam obrigados a deixar o país juntamente com suas famílias. O cartaz defendendo esse tema mostra uma ovelha negra sendo empurrada para fora da Suíça por uma ovelha branca. Grupos de imigrantes e até mesmo a ONU já protestaram, mas a campanha parece ter o seu apelo. Com as eleições gerais marcadas para outubro, o Partido do Povo está liderando as pesquisas de opinião. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.