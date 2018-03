Partidos pró e contra a independência da Escócia apelam para o bolso do eleitor

A Escócia vai realizar um referendo no dia 18 de setembro sobre a possibilidade de acabar com a união 307 anos com a Inglaterra. Com a aproximação da data, o número de pessoas indecisas já excede a maioria que desejava manter a união.

O vice-ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Danny Alexander, sensível às críticas de que a campanha contra a independência tem sido muito negativa - disse que cada um dos escoceses poderá economizar 1.400 libras por ano se o país permanecer como parte do Reino Unido.

"Ao ficarmos juntos, o futuro da Escócia será mais seguro, com as finanças mais fortes e uma sociedade mais progressista", disse Alexander. "Simplesmente não haveria o mesmo nível de recursos disponíveis para os serviços públicos se a Escócia fosse independente."

O primeiro-ministro da Escócia, Alex Salmond, disse que os escoceses se sairiam melhor com a independência, que traria benefícios de cerca de 1.000 libras por pessoa por ano até 2029, já que uma Escócia independente teria mais poder para atrair imigrantes e aumentar sua produtividade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os números mais recentes mostram que, usando os poderes que só a independência vai trazer, nós poderemos ter um bônus com a independência, com o aumento da receita", disse Salmond.

Uma pesquisa de opinião de janeiro apontou que apenas 15 por cento dos escoceses apoiariam a independência se isso lhes custasse 500 libras por ano, enquanto um ganho de 500 libras por ano faria 52 por cento apoiarem a independência.

Alexander, o principal deputado escocês no governo britânico, criticou o argumento de Salmond como um "falso bônus" e o comparou a um lojista que não diz o preço dos produtos aos clientes.

"Salmond tem de encarar o fato de que o que ele está propondo é um empreendimento arriscado e caro. Se você fosse comprar um produto nas lojas, você não iria confiar em alguém que não lhe diz qual é o preço."

Convencer o público do custo ou benefício da independência será uma importante tarefa para os políticos.

Um ponto polêmico é o custo da criação de uma nova administração para a Escócia. Na segunda-feira, o Ministério das Finanças da Grã-Bretanha disse que isso pode chegar a mais de 1,5 bilhão de libras - cerca de 1 por cento do Produto Interno Bruto - e criticou escoceses nacionalistas por não informarem esses dados.

No entanto, Patrick Dunleavy, professor da London School of Economics, criticou na terça-feira as estimativas do Ministério das Finanças. Segundo ele, o custo total para montar uma nova administração deve ficar em poucas centenas de milhões de libras, disse Dunleavy .