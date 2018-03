Partidos rivais do Quênia chegam a acordo sobre Constituição Os partidos políticos rivais do Quênia concordaram em elaborar uma nova Constituição ainda neste ano para resolver a crise no país, relatou um negociador do governo nesta quinta-feira. "Ambos os partidos alcançaram um acordo em uma ampla esfera de assuntos que afetam o país... entre eles escrever uma nova constituição dentro de um ano", disse Mutula Kilonzo à Reuters. Entretanto, o negociador explicou que os dois lados ainda tinham que chegar a um acordo sobre o principal impasse --a estrutura do governo durante esse período. Representantes da oposição não estavam imediatamente disponíveis para comentários. Kilonzo disse que os partidos também concordaram em "reformas constitucionais, legais e institucionais", em um documento de quatro páginas, mas não forneceu mais detalhes. Os dois lados devem retomar as conversas na segunda-feira, após terem adiado as negociações do fim de semana. O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, lidera os esforços de mediação para tentar colocar um fim na contestada reeleição do presidente Mwai Kibaki. Os confrontos no país já resultaram em pelo menos 1.000 mortes. (Reportagem de Katie Nguyen)