Passada a onda do PlayStation 3, vem aí o Nintendo Wii Neste domingo, 19, a Nintendo começa a venda oficial do Wii, seu novo console que tem destaque para a jogabilidade, em lugar dos gráficos de alta definição dos concorrentes PlayStation 3 e Xbox 360, respectivamente da Sony e Microsoft. O console deve chegar aos mercados japonês e norte-americano com cerca de 4 milhões de unidades, e com uma grande campanha de marketing programada pela Nintendo e estimada em mais de US$ 200 milhões e que terá foco em promover o videogame como uma central de entretenimento para a família. O grande destaque do jogo, no entanto, é o joystick sensível a movimentos, que promete uma sensação mais imersiva nos jogos. O aparelho, que também aceitará rodar os mini-DVDs do antecessor GameCube (a mídia de jogos do Wii é o DVD), também deve receber jogos de outros videogames pela internet. No futuro, DVD player Embora o Nintendo Wii use mídias DVD para armazenar jogos, e ao contrário dos concorrentes Xbox 360 e PlayStation 3, o Wii não reconhece DVDs de filmes (o recurso já estava presente nos antecessores PlayStation 2 e no primeiro Xbox). Mas o console pode contar com o recurso no futuro, graças a uma parceria firmada entre a Nintendo e a Sonic Solutions, empresa que fornecerá o mecanismo de leitura certificado pela indústria de cinema para ser integrado ao Wii. O único senão é que os primeiros aparelhos com a funcionalidade só devem chegar ao mercado na segunda metade de 2007 e só deve ser vendido no mercado japonês, segundo informações da revista britânica Edge, especializada em games. Facilidade Se é prematuro dizer que a reação positiva dos compradores potenciais fará do Nintendo Wii um produto bem sucedido, vale voltar os olhos para a indústria que produz os jogos e está se mostrando receptiva ao novo produto. É que, em função dos gráficos menos elaborados (480 linhas horizontais de definição no Wii contra 1080 no Xbox 360 e PS3), e uma plataforma de software mais amigável, o custo de criação de novos jogos para o videogame pode ser menor do que o dos concorrentes,além do ciclo de desenvolvimento de novos jogos poder ser menor. Segundo informações divulgadas pela agência Reuters, o presidente da produtora de games THQ, Brian Farrell, disse que criar um título para um dos consoles Xbox 360 ou PS3 pode custar entre US$ 12 milhões e US$ 20 milhões, ao passo de que um jogo o Wii pode custar entre US$ 5 milhões e US$ 8 milhões. No mercado norte-americano, o Nintendo Wii deve custar cerca de US$ 250, metade do preço da versão mais barata do PS3.