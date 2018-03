Passageiro é decapitado em ônibus no Canadá

Um homem que viajava em um ônibus no Canadá matou e decapitou um passageiro durante o percurso. Segundo testemunhas, a vítima era um homem de cerca de 20 anos, que estava sentado ao lado do assassino, em um banco na parte traseira do ônibus, e ouvia música com fones de ouvido. As testemunhas disseram que o agressor esfaqueou o homem 50 ou 60 vezes e depois o decapitou. De acordo com as testemunhas, aparentemente o ataque não foi provocado e o agressor não conhecia a vítima. "Grito horripilante" O veículo tinha 37 passageiros a bordo, além do motorista, e seguia de Edmonton para Winnipeg na quarta-feira à noite. "De uma hora para outra, nós todos ouvimos um grito, um grito horripilante", disse o passageiro Garnet Caton à rede de TV CBC. "O agressor estava em cima do cara com uma grande faca de caçador - uma faca estilo Rambo -, segurando o cara e o esfaqueando sem parar... na região do peito", disse Caton. O ônibus fez uma parada de emergência para que os passageiros pudessem descer e o motorista trancou a porta por fora para impedir que o agressor fugisse até a polícia chegar ao local. "Robô" De acordo com as testemunhas, o agressor continuou com o ataque mesmo depois de os outros passageiros descerem do ônibus. "Algumas pessoas estavam vomitando, algumas pessoas estavam chorando, outras estavam em choque... todo mundo (foi) correndo, gritando, para fora do ônibus", disse Caton. "Ele (o assassino) caminhou calmamente até a frente do ônibus com a cabeça (da vítima) e a faca em suas mãos e simplesmente olhou com calma para nós e largou a cabeça na nossa frente." "Não havia raiva nele... Era como se ele fosse um robô ou algo assim", afirmou a testemunha. O agressor foi detido pela polícia por volta da 1h da madrugada de quinta-feira (4h em Brasília). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.