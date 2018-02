Passageiro encontra tranquilidade nos aeroportos do País

Depois da concessão dos Aeroportos de Cumbica (Guarulhos), Brasília e Viracopos à iniciativa privada, a rede administrada pela Infraero passou a contar com 63 aeroportos. Pela última atualização dos números, feita às 9 horas de hoje, as ocorrências estão bastante difusas, mostrando que o maior número de atrasos e cancelamentos por aeroporto foi de dois voos.

O aeroporto com maior número de voos programados nesta terça-feira é o de Salvador, com 41 operações de pousos e decolagens previstas. Lá houve apenas um atraso e um cancelamento desde a meia-noite de ontem. Com 39 programações de partidas e chegadas, o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, registrou um atraso e quatro cancelamentos.

No Distrito Federal, o Aeroporto Juscelino Kubitschek também opera com tranquilidade nesta última manhã de 2013. Dos 27 voos previstos, 1 se atrasou, um ainda se encontrava atrasado na última hora e 4 foram cancelados. Nas alas internacionais, o total de voos programados para o período são 18 e não houve nenhum atraso. Ocorreram apenas dois cancelamentos no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.