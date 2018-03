Passageiro reage a assalto e mata ladrão na Bahia

Um passageiro reagiu a um assalto a ônibus, no início da manhã desta sexta-feira, 15, em Salvador, e acabou matando um dos ladrões, de acordo com informações da Polícia Militar de Salvador. O assalto aconteceu, por volta das 6 horas, na Avenida Amaralina, no bairro de Amaralina. O coletivo, da Viação 2 de Julho, fazia a linha Lapa/Vila de Arantes. Nesse trecho, três homens teriam anunciado o assalto. No entanto, um passageiro, ainda não identificado, reagiu, atirou em um deles e fugiu em seguida. O suposto ladrão, cuja identidade também não foi revelada, morreu após ser atingido pelos disparos. Os outros dois comparsas conseguiram fugir, mas um deles foi preso em seguida.