Passageiro usa carro particular para ir ao aeroporto A maioria das pessoas que andam de avião no País chega ao aeroporto de carro particular. Mesmo entre os que optam pelo transporte público, dois em cada três vão de táxi. Os dados são da pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) nos três primeiros meses do ano com 21,2 mil passageiros dos 15 maiores aeroportos brasileiros e mostram o que o passageiro sente na pele: o suplício que é chegar a esses terminais e sair deles.