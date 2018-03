Passageiros enfrentam dificuldades no Santos Dumont

Na sexta-feira, em função do mau tempo, as decolagens no aeroporto foram suspensas por mais de 9 horas, das 6h15 às 15h54. As manobras de pousos foram interrompidas às 6h45 e permaneceram assim até as 17h. O saguão de embarque ficou lotado durante todo o dia. De acordo com a Infraero, a neblina na cidade do Rio estava densa e baixa, o que impediu que o aeroporto operasse, inclusive, por instrumentos.

Neste sábado, o tempo na cidade segue parcialmente nublado. A Infraero afirmou que Santos Dumont está operando normalmente por meio de instrumentos. Apesar disso, o site da Infraero informa que nove voos teriam sido cancelados (cinco partidas e quatro chegadas) até o início da tarde.

De acordo com as companhias áreas, os voos suspensos são, na verdade, cancelamentos programados, e os bilhetes não chegaram a ser vendidos aos clientes. Com isso, os cancelamentos não teriam nenhuma relação com o tempo instável e as operações dos voos seguem normalmente no aeroporto.