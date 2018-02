Passageiros esperam quase 2 horas por bagagem em Cumbica

O problema afetou passageiros que chegaram em voos procedentes de Florianópolis, Curitiba, Maceió e Brasília. No caso do voo 1933, de Curitiba, os passageiros já haviam sofrido atraso de uma hora no embarque. O avião, que deveria pousar às 22h30, chegou às 23h20. De acordo com funcionários da Gol, não havia equipe para retirar as malas da aeronave e o serviço precisou ser improvisado. Isso acarretou confusão na disposição das bagagens nas esteiras. Várias malas caíram no vão entre os equipamentos.

O despachante Roberto Linhares, que chegou de Maceió, pegaria um ônibus para Marília, interior paulista, à meia-noite, mas à 0h30 continuava à espera da bagagem. Ele e outros passageiros protestaram contra o descaso e a falta de informações. A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Gol, mas não teve retorno. A gerência da Swisspar em Guarulhos também foi contatada e não retornou.