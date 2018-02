Passageiros incendeiam trem após pane no Rio Um trem que seguia de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, para a estação Central do Brasil (centro) apresentou problema mecânico quando partia da estação Engenho de Dentro (zona norte), e parou com três carros fora da plataforma de embarque, por volta das 8h desta terça-feira (3). De acordo com a SuperVia, concessionária que opera os trens suburbanos no Rio de Janeiro, os passageiros foram orientados a descer da composição na linha férrea e caminhar por um trecho de 60 metros até a plataforma Engenho de Dentro.