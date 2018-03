Passageiros reclamam de lentidão em trens do Metrô de SP

CAIO DO VALLE, Agência Estado

Na rede social Twitter, usuários do ramal, que é o mais sobrecarregado do sistema, chegaram a publicar que passaram até 30 minutos para ir de uma estação a outra. "Levei 30 minutos para ir do Belém até Bresser", escreveu a internauta Fernanda Seskiene.

Já Felipe Marques postoU o seguinte texto: "Reduzir velocidade, beleza. Agora, parar 20 minutos?" Por sua vez, Hermes Silva escreveu no Twitter: "Tive que descer no Tatuapé e pegar o trem. Metrô lento, cheio, plataforma lotada e filas enormes para embarque."

Outro internauta e passageiro da Linha 3-Vermelha, identificado como Alan Jones, usou de ironia para tratar do problema: "Velocidade do Metrô igual aos trens de passeios em rota turística. Só falta a locução: ''À esquerda, Radial (Leste).''"

Procurada, a assessoria de imprensa da Companhia do Metropolitano informou que a única ocorrência registrada na Linha 3-Vermelha pela manhã foi um atraso de três minutos no fechamento das portas de um trem na Estação Brás. Isso foi às 8h15. Segundo a empresa, que é controlada pelo governo do Estado, o problema foi ocasionado pelo excesso de passageiros, que impediram o fechamento das portas.