Passagens de trem e metrô aumentam no Rio As passagens de trens e metrô do Rio ficaram mais caras neste domingo, 18. O trem, administrado pela concessionária SuperVia, passou a custar R$ 3,20 (aumento de 10,3%). Já o metrô, administrado pela empresa MetrôRio, agora custa R$ 3,50 (reajuste de 9,3%). As mudanças foram autorizadas pela Agência Reguladora de Transportes do Estado do Rio (Agetransp) em março.