Passagens intermunicipais sobem em Porto Alegre As tarifas do transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana de Porto Alegre estão mais caras a partir desta segunda-feira, 14. O reajuste anual de 6,15% foi aprovado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) na semana passada e considerou a variação do custo dos insumos e dos salários dos empregados das transportadoras.