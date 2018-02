Passam de 100 mortes por suspeita de dengue na BA Passa de 100 o número de mortes suspeitas de terem sido causadas pela dengue na Bahia este ano, informou o boletim semanal da Secretaria da Saúde sobre o avanço da doença no Estado. De acordo com o levantamento, até ontem foram notificados 105 óbitos, dos quais 49 já foram confirmados como casos de dengue. Itabuna, Jequié e Salvador, com 13 mortes suspeitas cada, lideram as estatísticas.