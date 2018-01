Passar o antivírus é imprescindível Aproveite o tempo livre para fazer uma varredura completa em busca de possíveis vírus e softwares espiões (spyware). Os dois antivírus gratuitos mais usados são o AVG e o Avast, mas há outro que está ganhando espaço, o Avira. Deixe o programa ligado durante a madrugada porque a varredura é feita detalhadamente em todos os arquivos e pode demorar bastante. Use também um programa que busca por spywares – uma categoria de vírus que rouba informações preciosas digitadas no computador, como senha de banco. Os melhores programas anti-spyware são o Spybot, o Ad-aware e o próprio Windows Defender, que já vem instalado no Windows Vista e pode ser baixado no Windows XP no site da Microsoft. Não esqueça de manter os antivírus atualizados, o que costuma acontecer automaticamente via web. F.S.