Passe Livre pedirá tarifa zero em encontro com Dilma

"Gostaríamos de conhecer o posicionamento da presidente sobre a tarifa zero no transporte público e sobre a PEC 90/2011, que inclui o transporte no rol dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal", diz a carta, divulgada no site do MPL. Para atingir esses objetivos, o MPL se posicionou, no texto, contra desoneração de impostos no setor privado. "Abrir mão de tributos significa perder o poder sobre o dinheiro público, liberando verbas às cegas para as máfias dos transportes, sem qualquer transparência e controle."

Segundo a carta, a presidente Dilma estaria também surpresa com o resultado dos atos promovidos pelo movimento. "Essa reunião com a presidenta foi arrancada pela força das ruas, que avançou sobre bombas, balas e prisões", afirma o texto. O grupo enfatiza a repressão e violência por parte do Estado contra ativistas e jornalistas e cobra " a desmilitarização da polícia" e uma "política nacional de regulamentação do armamento menos letal".