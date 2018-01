Passe o fim de semana criando circuitos para esquiador virtual

É fim de semana, tempo de se relaxar do trabalho/escola e se divertir na internet. A dica de hoje é o conhecido mas sempre fascinante game Line Rider. A missão é construir circuitos interessantes para um mini-esquiador virtual. Clique para acessar o jogo Line Rider online Veja também: O circuito de Mario Bros em Line Rider Mais vídeos do jogo no YouTube Se a idéia não empolgar no começo, vale procurar vídeos com pistas construídas por outros jogadores. Os resultados são impressionantes. Um deles reproduzir com fidelidade o cenário de Mario Bros, que o esquiador percorre desafiando a gravidade. Gostou? Deixe seus comentários e dicas de jogos online abaixo.