Passeata bloqueia trânsito no centro do Rio Um grupo de cerca de 400 pessoas segue em passeata pela Avenida Rio Branco, no centro do Rio, bloqueando o trânsito no sentido Candelária/Cinelândia. No sentido contrário, ônibus e táxis (os únicos permitidos neste horário na avenida) estão congestionados.