Passeata contra aumento das tarifas reúne 2 mil em AL

O movimento, que se concentrou na Praça do Centenário, localizada no bairro do Farol, percorreu várias ruas da capital alagoana, carregando cartazes com frases contra o aumento. Policiais militares e agentes da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) acompanharam a mobilização, que teve tom pacífico e terminou diante da sede do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), no centro da capital. A PM não soube estimar quantos manifestantes - a maioria estudantes - participaram do ato.

O comando da instituição afirmou, no início da tarde, que o objetivo policial era garantir a segurança dos participantes, bem como impedir a depredação do patrimônio público. Ao longo do percursos, manifestantes picharam muros com o nome do movimento. Na cidade, a Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado de Alagoas (Transpal) defende um reajuste de 23,91%, elevando o atual valor da passagem de 2,30 para 2,85 reais.

Por decisão da Justiça e a pedido do Ministério Público Estadual (MPE), o valor atual da tarifa está mantido pelo menos até julho, quando o tema volta a ser discutido entre o Ministério Público Estadual (MPE), Transpal e representantes da prefeitura. O presidente do TJ-AL, desembargador James Magalhães de Medeiros, avisou que, se até o dia 1.º não tiver um acordo formalizado, a Justiça decidirá o porcentual de reajuste.