Passeata de parentes de vítimas do vôo 3054 cobra resultados

Parentes de vítimas do acidente do vôo TAM JJ3054, com um Airbus na pista do aeroporto de Congonhas, que matou 199 pessoas em 17 de julho de 2007, realizaram uma passeata neste domingo, 17. Os manifestantes saíram do parque do Ibirapuera por volta das 15 horas com destino a Congonhas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, cerca de 700 pessoas estiveram na manifestação, mas os organizadores, a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo TAMJJ3054 (Afavitam), estimou que fossem 850 participantes. Os familiares das vítimas, vestidos de preto, portaram cartazes com fotos, nomes e mensagens de protesto e distribuíram panfletos questionando a morosidade da Justiça, a política de segurança da companhia aérea e o "jogo de empurra" entre a Infraero, administradora dos aeroportos, e a Agência Nacional de Aviação Civil em relação à apresentação de documentos importantes para o inquérito policial - como o relatório dos exames da pista de Congonhas após o acidente, que ainda não teria sido liberado. Por volta das 15h50, a passeata ocupava duas faixas da avenida Rubem Berta, deixando o trânsito lento na região até o Viaduto Tutóia. De acordo com a CET, a caminhada está sendo monitorada por agentes da Companhia e as vias vão sendo bloqueadas conforme o deslocamento dos manifestantes, por medida de segurança. O trajeto da "Caminhada pela Vida, Verdade e Justiça" percorreu as avenidas Pedro Álvares Cabral, Rubem Berta, o viaduto José Muniz e a Avenida Washington Luís até o local do acidente, em frente ao terreno onde ficava a TAM Express. Às 17 horas aconteceu um ato ecumênico, com a participação do padre Antônio Maria. É esperada a presença do presidente da TAM, David Barioni. Autoridades Dentre as poucas autoridades presentes, estavam o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Luís Antonio Marrey, e o deputado Ivan Valente (PSOL-SP). "Viemos aqui para dar nosso apoio aos familiares", disse Marrey. Questionado sobre o que achava de o governo federal ter voltado atrás em relação a uma série de restrições à operação do aeroporto de Congonhas, o secretário disse que não opinaria sobre questões federais. O secretário de Justiça ressaltou, no entanto, que está atento às investigações sobre as causas do acidente. Essa, aliás, é uma das principais reclamações dos parentes das vítimas da tragédia. De acordo com o presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo TAMJJ3054 (Afavitam), Dario Scott, que perdeu a filha Thais no acidente, a polícia tem tido dificuldade em acessar informações técnicas importantes e concluir o processo de apuração dos responsáveis pela tragédia.