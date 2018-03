Passeata do MST chega ao Palácio dos Bandeirantes Os cerca de 400 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), conforme estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), chegaram no começo da tarde ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com imagens do jornal SPTV, da TV Globo, a Polícia Militar cercou a área em torno da sede do governo para impedir a aproximação dos manifestantes. Segundo o presidente do movimento, João Pedro Stédile, os manifestantes tentarão ter uma audiência com o governador José Serra (PSDB) ou com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira.