Passeata dos sem-namorados reúne 3 mil em SP Nem os policiais militares que faziam a segurança da passeata dos sem-namorados passaram despercebidos pelos participantes do protesto, misto de bloco de carnaval, que reuniu ontem 3 mil solteiros no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Com direito a banda do Cordão da Bola Preta, tradicional bloco do carnaval carioca, a passeata durou duas horas. Para alguns, o resultado foi positivo. Para outros, valeu só pela festa.