Passeata em PE pede regulamentação do jogo do bicho Com faixas de "Queremos trabalhar" e de "Não queremos marginalidade, queremos dignidade", trabalhadores do jogo do bicho e de casas de jogos fechadas no mês passado fizeram uma passeata hoje pelas ruas centrais do Recife, paralisando o trânsito na área. Eles protestaram contra a decisão da Justiça Federal que, por solicitação do Ministério Público Federal (MPF), ordenou o fechamento das casas lotéricas e o fim do jogo do bicho em Pernambuco. A Operação Game Over, deflagrada no mês passado, fechou mais de cem casas de jogos e apreendeu mais de 1,4 mil máquinas de jogos eletrônicos no Estado. De acordo com a Associação dos Vendedores Autônomos de Loterias (Aval), 20 mil pessoas participaram da manifestação. Para a Polícia Militar (PM), foram oito mil. A Aval, que reúne 300 banqueiros de jogos no Estado, calcula que 50 mil famílias perderam seu emprego com a medida. Acompanhados por oito carros de som, os manifestantes saíram do parque 13 de Maio, na Boa Vista, e fizeram um percurso de cerca de dois quilômetros até o Palácio do Governo, na Praça da República, onde uma comissão integrada por representantes da Aval e por parlamentares foi recebida pelo governador Eduardo Campos (PSB). O governador orientou os manifestantes a mobilizarem as bancadas estaduais e federais pela regulamentação. Deputados estaduais e vereadores apóiam o movimento pela legalização do jogo do bicho, que tem tradição em Pernambuco. Em 1979 a atividade foi reconhecida pelo governo estadual e foi criada a Aval. Pernambuco também tinha uma loteria estadual - permitida por lei estadual - extinta em setembro do ano passado, em razão da legislação brasileira que dá à União a exclusividade de explorar jogos de azar.