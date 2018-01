Passeata no Centro do Rio tem forte esquema de segurança Um forte esquema de segurança envolve a passeata do Dia do Professor no Centro do Rio de Janeiro. Cerca de 300 policiais militares se posicionaram atrás da multidão para "fechar" a caminhada, que acompanham. A manifestação também é seguida de cima por um helicóptero da PM. As duas pistas no sentido Candelária da Avenida Presidente Vargas foram liberadas ao tráfego pouco antes das 18h30, quando a multidão terminou de entrar na Avenida Rio Branco para se dirigir à Cinelândia.