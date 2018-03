Passeata reúne 15 mil manifestantes em Campinas-SP Uma passeata reúne na tarde desta quinta-feira 15 mil manifestantes em Campinas (SP), de acordo com a Polícia Militar (PM). Os manifestantes iniciaram a caminhada na Avenida Francisco Glicério, passaram pela Avenida Doutor Moraes Salles, no centro, e se dividiram em três grupos. A intenção do público era seguir para a Prefeitura. O tom geral do ato é pacífico, mas um grupo saqueou um posto quando passava pelo estabelecimento. O incidente foi contido pelos manifestantes, que pregam a não violência, mas alguns saqueadores fugiram levando bebidas alcoólicas.