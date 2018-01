Pasta con le sarde

Anna Angotti & Demian Takahashi: Se macarrão com sardinha te faz lembrar comida de república, siga nosso exemplo: deixe as memórias estudantis para trás e se esbalde com a massa grossa, saborosa, ao dente. O trunfo do prato está no equilíbrio entre o frescor perfumado da erva-doce, o umami do tomate, o sal pungente da sardinha, o açúcar das passas. Uma receita que pode se graduar com louvor. Blog Alho, Passas e Maçãs: A massa é boa e agradável, mas não é um dos destaques da casa. Bucatini de grano duro, servido naturalmente no ponto correto, com bastante sardinha e um ligeiro toque picante. É equilibrado, saboroso e tem sabor marcante: sapore di mare, naturalmente. Muito agradável. Braulio Pasmanik: Prato de origem siciliana, bem preparado, com sardinhas, passas e pinoles. Existem alguns produtos que gosto, mas acho que impregnam demais seu sabor no preparo de alguns pratos.É por exemplo o caso do pimentão e também deste peixinho, ótimo enquanto petisco grelhado, mas forte demais num prato de macarrão, se você não estiver em Palermo. Jacques Trefois: Fui ao simpático Tappo às 23 horas. Estava cheio. O menos que se pode dizer é que essa pasta é especial. São bucatinis com sardinha, erva-doce, tomate, uva passa e pinoles. A pasta no ponto certo e o molho bem gostoso. Gostei razoavelmente. Janaina Fidalgo: Um prato para o dia a dia, sem grande brilho. Difícil de comer, trabalhoso -o bucatini dá um baile. E as sardinhas estavam com sabor sutil demais. Só ressaltado por uma acidez interessante do tomate e por uma doçura discreta da uva-passa. Luiz Américo Camargo: É preciso gostar de lambança, no bom sentido: o molho de sardinha com tomate, uvas passas e cia. é copioso, e exige habilidade para ser apanhado junto com o bucatini. Uma digna representante do estilo siciliano, muitas vezes esquecido por nossas trattorias. Luiz Horta: Não é o prato mais brilhante do lugar, as cozze a la marinara deram um show. Neide Rigo: O prato veio em apresentação não muito cuidada, com molho confuso. O de que mais gostei foram dos pinoli bem dourados. Mas a sardinha estava com gosto de congelada. Embora eu adore a combinação, não voltaria ao restaurante para comer este prato. Talvez outros que vi chegarem às mesas, convidativos. Patrícia Ferraz: Tem tudo para ser um grande prato, exceto por uma coisa: é praticamente impossível de comer. A combinação de espessura da massa (bucattini), com o molho feito de pedaços de sardinha, pedaços de tomate e uvas-passas brancas não deu certo, tudo escapa do garfo e lá pelas tantas eu desisti de comer. Lamentando, porque estava muito gostoso. Não fui a primeira, o garçom de cara matou a questão: "Estava difícil de comer, né". Roberto Smeraldi: Acho que o cozinheiro saiu um pouco dos eixos. Há uso excessivo do tomate, que melhor seria dispensar, enquanto a erva "finocchiella" deveria ser a selvagem, aferventada na água da massa. Talvez uma interpretação subjetiva, porém não declarada? Silvio Giannini: Estas sardinhas me fazem recordar a trajetória dos cantores sertanejos brasileiros. Fazem enorme sucesso popular mas, entre as classes mais abastadas, costumam ser vistos com desdém. Admito desde já não ser fã de música sertaneja mas, ao menos do ponto de vista gastronômico, estas sardinhas têm lugar garantido entre as ótimas surpresas desta edição do Prêmio Paladar 2009. Este prato é uma carinhosa redescoberta - me faz lembrar, e muito, as sardinhas que minha avó amava preparar. Minha mãe, que me acompanhava à mesa e se auto-intitula uma expert em sardinhas, também só teceu elogios. Pinolis em profusão, tomate e erva-doce contracenando com generosas porções de sardinha. Não levou meu voto mas deixo aqui uma citação honrosa.