Pastagem se mantém no clima seco

Uma massa de ar seco estacionada sobre o Estado de São Paulo evitou a ocorrência de chuvas e manteve os dias ensolarados e com baixa umidade do ar, e as noites com temperatura mínima entre 10 e 12 graus. A ausência de precipitação baixou o armazenamento hídrico do solo, com deficiência hídrica em Jaboticabal, Votuporanga, Itapeva e Sorocaba.

Nessas localidades, a irrigação foi necessária em cultivos de frutas, legumes e hortaliças. A queda na temperatura das últimas três semanas vem aumentando a produtividade e melhorando a qualidade desses produtos.

Nas demais localidades, o armazenamento hídrico do solo está acima dos níveis normalmente observados nesta época do ano, favorecendo cafezais, pomares de citros e canaviais de colheita tardia.

As pastagens também experimentam menor nível de stress hídrico em comparação com anos anteriores. Apesar da limitação de crescimento causada pelo frio, a chuva alivia a pressão sobre os pecuaristas, oferecendo melhores condições de negociação. Isso explica, em parte, a elevação dos preços da arroba do boi durante a semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tempo favoreceu a colheita e o transporte da cana e a crise acelerou o ritmo de processamento na fase inicial da safra, para melhorar o caixa das usinas. Nos cafezais a situação é semelhante, com a colheita e a secagem do produto favorecidas e boa qualidade do produto. Nesta semana, as primeiras sacas de café colhidas entraram no mercado, mas ainda com grande quantidade de frutos verdes.

CITROS

Na região de Taquaritinga o tempo favorável à colheita não animou produtores de limão, pois a queda na demanda industrial e a alta produtividade derrubaram os preços.

Nos pomares de laranja de Itápolis, Araraquara e Matão, a colheita continuou e a elevação da amplitude térmica diária favorece a formação de frutos de boa qualidade, facilitando a venda do produto in natura e o processamento industrial.

Em Jundiaí e Louveira os produtores de uva já iniciaram os preparativos para a colheita no sistema de dupla poda, que permite colher a uva na entressafra, aproveitando melhores preços.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br