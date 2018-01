Patente faz ações de empresa de busca dispararem nos EUA

As ações da Local.com disparavam cerca de 60% nesta segunda-feira depois que a fornecedora de serviços de busca na Web anunciou que recebeu uma patente sobre tecnologia de pesquisa local em aparelhos móveis. A companhia norte-americana informou que a patente é relacionada a respostas a pedidos de auxílio à lista que usam protocolos que incluem reconhecimento de voz e sistemas de mensagens curtas (SMS). A patente cobre tecnologia que fornece resultados de busca a usuários que utilizam aparelhos móveis. "Obviamente o mercado considera (a patente) valiosa", disse o analista Colin Gillis, da Canaccord Adams. "As pessoas estão percebendo que essa pequena empresa pode controlar o futuro da busca local móvel", acrescentou Gillis. O analista disse ainda que a empresa pode impedir rivais de competirem no mercado de busca móvel. Entre os rivais da Local.com estão Superpages.com, bem como as gigantes Google e Yahoo. As ações da Local.com disparavam 62,86%, para US$ 11,26 no início da tarde desta segunda-feira.