Patinadora dos EUA sofre tentativa de estupro no RS Uma patinadora norte-americana, do elenco de "Disney on Ice: Passaporte para a Aventura", sofreu tentativa de estupro durante a temporada do espetáculo em Porto Alegre, na semana passada. A vítima reagiu e conseguiu evitar que o ato fosse consumado. A Polícia Civil de Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital gaúcha, abriu inquérito para tentar identificar o agressor. A patinadora , que não teve seu nome divulgado, voltou para os Estados Unidos no domingo, 27.