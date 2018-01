Paul Newman quer direitos sobre imagens virtuais de atores Atores como Paul Newman, Christopher Plummer e outros estão apoiando uma nova lei no estado de Connecticut, nos EUA para proteger os direitos de imagem de atores, mesmo após sua morte. Na semana passada eles compareceram a uma reunião com a assembléia estadual defendendo a idéia é que a imagem de uma pessoa famosa não possa ser explorada postumamente em uma versão ´virtual´, criada por computação gráfica ou mesmo produzida com a edição de material antigo. Se aprovada a lei, nem a imagem ou a voz de uma pessoa poderia ser usada sem permissão por até 70 anos após sua morte. Em 19 estados norte-americanos já há leis nesse sentido. Mas não há unanimidade quanto à questão: a MPAA (Motion Picture Association of America) que representa a indústria do cinema nos EUA alega que leis desse tipo restringem a liberdade de criação de cineastas.