Paulistano enfrenta trânsito lento nas estradas O paulistano que volta do feriado do Dia do Trabalho enfrenta trânsito carregado nos sistemas Anchieta-Imigrantes e Anhanguera-Bandeirantes, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. O movimento está mais intenso desde as 16 horas e deve melhorar após as 20 horas. Na Rodovia dos Bandeirantes, o motorista enfrenta lentidão entre os quilômetros 58 e 60, na altura de Jundiaí (SP), de acordo com a concessionária AutoBAn, enquanto a Anhanguera está com fluxo normal.