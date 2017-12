Paulistanos mostram menor intenção de consumo no 2o tri, diz pesquisa A intenção dos consumidores paulistanos de comprar bens duráveis no segundo trimestre caiu 6 pontos percentuais ante a apurada para igual etapa do ano passado, a 53,2 por cento, no patamar mais baixo para o período desde 2004, divulgou a Fundação Instituto de Administração (FIA) nesta quinta-feira.