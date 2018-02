Paulo Coelho terá lançamento antecipado

O Aleph (253 págs., R$ 24,90), de Paulo Coelho, que chegaria às lojas no dia 29, teve o lançamento antecipado para sábado. Foi o segundo adiantamento ? o título estava previsto para meados de agosto, mas a editora Sextante preferiu aproveitar as vendas do Dia dos Pais. O romance terá tiragem inicial de 200 mil exemplares, número altíssimo, mas menor que o de outros títulos recentes da editora, como O Símbolo Perdido, de Dan Brown, que saiu com 800 mil cópias.