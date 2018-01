Pausa na irresponsabilidade

No mesmo dia especialistas da Fitch, uma das três mais importantes agências de classificação de risco, circularam por Brasília em busca de novos dados para avaliar a situação do País. Isso deveria ser suficiente para lembrar aos políticos o risco muito sério de um novo rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Terão os congressistas pesado esse fator?

Ao longo da terça-feira a presidente Dilma Rousseff e seus ministros apelaram a deputados e senadores da impropriamente chamada base governista, e também a parlamentares da oposição, para manter os vetos e impedir a reativação das bombas.

Por um processo ainda misterioso a iluminação ocorreu e a maior parte dos congressistas parece ter percebido um fato óbvio: insistir na pauta da irresponsabilidade prejudicaria tanto o governo da presidente Dilma Rousseff e do PT quanto o de qualquer grupo sucessor, no caso de impeachment ou de renúncia. Não se pode afirmar se alguém terá votado a favor dos vetos por genuína preocupação com o interesse nacional ou por entender a responsabilidade do Parlamento – sim, essa responsabilidade existe – em relação às condições das contas públicas.

Mas aqueles vetos, afinal, foram mantidos. Com isso, a situação financeira do governo continuou tão precária quanto antes da votação, mas pelo menos o risco de uma catástrofe de proporções incomuns foi contornado. Grande feito?

Nem tanto. Até surgir uma fortíssima prova em contrário, será possível, no máximo, falar de um surto de lucidez e de seriedade. Não se sabe se o surto será duradouro ou se haverá novos episódios de iluminação. Afinal, preservar os vetos foi apenas uma forma de neutralizar decisões inconsequentes dos próprios congressistas. Essas decisões incluíram, por exemplo, a eliminação do fator previdenciário, por meio de um dispositivo enxertado numa medida provisória. Nenhuma pessoa sensata e razoavelmente informada contesta a necessidade de uma reforma da Previdência – mas para tornar o sistema sustentável financeiramente e funcional para as próximas gerações. É assunto para muita discussão técnica e negociação, nunca para um improviso legislativo.

Criar despesas, distribuir favores, beneficiar clientelas à custa de todos os contribuintes e desperdiçar dinheiro público são costumes consolidados no Congresso Nacional. Criar bombas financeiras e deixar o problema para o Executivo, como se apenas um dos Poderes fosse responsável pelas condições do Tesouro, têm sido práticas normais dos outros – como dizem os americanos – ramos do governo. Essa expressão usada nos Estados Unidos é muito didática porque lembra um fato quase sempre esquecido no Brasil: os chamados Poderes da República são três (e há quem aponte um quarto, a Procuradoria), mas o Estado é um só e o Tesouro, também. Ninguém deveria confundir a independência dos Poderes, tal como indicada na Constituição, com liberdade para gastar e criar despesas de forma irresponsável.

Ao manter os vetos presidenciais, os congressistas – nem todos – apenas ajudam a desarmar bombas criadas por eles mesmos e até há pouco defendidas como legítimos produtos da deliberação democrática. Mas nenhum mandato autoriza a irresponsabilidade, exceto, talvez, numa caricatura de democracia.