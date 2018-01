PayPal cumpre ordem judicial e revela nome real de avatar

A empresa de comércio eletrônico PayPal informou à Justiça americana o nome real do avatar Volkov Catteneo, residente do mundo virtual do Second Life. A ordem foi dada também à Linden Lab, desenvolvedora do jogo, no início de julho. É uma das primeiras ações judiciais que considera avatares como pessoas físicas. Volkov Catteneo está sendo processado por Stroker Serpentine por plágio de uma cama de sexo. A Linden Lab tem ainda até o dia 3 de agosto para recorrer ou cumprir a intimação. Também foram solicitadas à empresa as transações comerciais, conversas em chat, endereços de IP e números dos cartões de crédito associados a Volkov Catteneo no Second Life. O "dono" de Stroker Serpentine, Kevin Alderman, é proprietário da empresa Eros LLC dentro do metaverso e acusa Catteneo de copiar a linha de programação de seu principal produto, uma cama de sexo. O objeto custa 12 mil linden dollars (a moeda do jogo), o equivalente a R$ 84,76. A cama supostamente pirateada é vendida por um terço do preço original.