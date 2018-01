PC Conectado já reduziu contrabando e preço, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, no discurso que fez na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que o lançamento do Programa PC Conectado já fez com que houvesse uma redução do número de computadores vendidos no chamado ´Grey market´ (mercado cinza), que é o que utiliza peças contrabandeadas. O programa traz uma série de estímulos à aquisição de computadores para consumidores de baixa renda. Os PCs vendidos pelo programa trazem aplicativos básicos para as funções mais corriqueiras e são vendidos por meio de um financiamento com juros facilitados para o consumidor. Segundo o presidente, caiu de 74% para 60% a participação destes micros no total dos computadores comercializados no País, e há previsão de que, em breve, chegará a 50%. Lula disse, também, que já houve uma redução do preço dos PCs vendidos com as especificações do programa, de R$ 1.700,00 para R$ 1.099,00, com a conseqüente redução dos valores das parcelas das vendas financiadas. "Finalmente, logo, logo, computador não vai ser um instrumento da classe rica ou média. O PC vai deixar de ser um artigo de luxo", afirmou.