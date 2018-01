PC Conectado vendeu 1 milhão de micros em 2006 O programa de inclusão digital do governo federal PC Conectado comemorou a marca de 1 milhão de micros vendidos ao longo do ano passado, com um crescimento significativo em relação aos 40 mil micros vendidos em 2005. Os dados, divulgados pela Assessoria Especial da Presidência da República, não revelam, contudo, que boa parte dos usuários do programa está abandonando as versões de Linux embutidas nos micros (o programa usa distribuições de código aberto para baixar custos) em detrimento de outros sistemas operacionais como versões pirata do Windows. O programa PC Conectado foi criado para facilitar a aquisição de micros pela população de baixa renda e prevê financiamento . Os equipamentos podem ser financiados em até 24 meses, com parcelas em torno de R$ 60/mês e juros de 2% ao mês.