PC da Amazon, com placa da Via, custará R$ 599 A fabricante brasileira de Pcs Amazon, que fechou uma parceria para a fabricação de computadores de baixo custo no Brasil, divulgou o preço do seu novo modelo: R$ 599. O chamado PC1 utiliza um processador fabricado também pela taiwanesa Via, e é parte de um projeto da empresa para mercados emergentes. A máquina utilizará um chip Via (ou o C3, ou o C7), terá 128 MB de memória RAM e será equipada com um HD de 40 GB, sendo vendida com teclado, mouse, modem e um drive gravador de Cds. O monitor será vendido separadamente. O micro também utilizará o sistema operacional Linux.