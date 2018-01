PC de baixo custo feito pela Dell na China pode vir ao Brasil A Dell, segunda maior fabricante mundial de computadores pessoais, revelou na quarta-feira um computador de baixo custo dirigido aos consumidores chineses para recapturar mercado dominado pelo Lenovo (que comercializa no Brasil os Pcs da linha ThinkPad, que a chinesa comprou da IBM). O lançamento do computador de mesa --que se destina a atender os consumidores do segundo maior mercado mundial de computação interessados em adquirir seu primeiro computador-- surge em um período no qual a Dell enfrenta dificuldades para sustentar seu ritmo de crescimento, à medida que seus mercados mais fortes amadurecem. O computador tem preço de entre 2.599 e 3.999 iuans (de US$ 335 a US$ 520 ), segundo a Dell. O presidente-executivo do grupo, Michael Dell, que conversou com jornalistas na última parada de sua viagem pela Ásia, disse que a empresa tem interesse em colocar à venda modelos semelhantes em outros mercados emergentes, como a Índia e o Brasil. "Certamente estudaremos outros mercados onde faça sentido lançar nossos outros produtos", afirmou Dell. A economia chinesa, a quarta maior do mundo, cresceu 10,7% em 2006, o ritmo mais forte em mais de uma década. A elevação da renda pessoal está tornando bens eletrônicos de consumo, tais como os computadores, mais acessíveis para parcela maior da população. A Dell também está considerando a possibilidade de aquisições para reforçar sua unidade de serviços, que fatura US$ 6 bilhões anuais, disse Dell. "Para nós, uma opção definitivamente envolve aquisições", afirmou o executivo sem dar mais detalhes. A Dell é conhecida por um modelo de negócios de vendas diretas, eliminando intermediários e permitindo que a empresa lide diretamente com clientes individuais e empresariais. Mas o modo de operar do grupo foi criticado na China e em outras partes da Ásia. O lançamento na China acontece em um momento no qual a Dell está interessada em conquistar consumidores mais tradicionais, que gostam de ver o produto antes de comprar.