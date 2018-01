PC pré-pago ganha página oficial O projeto do FlexGo, o computador pré-pago com Windows, da Microsoft, ganhou uma página oficial. O site traz informações sobre o projeto e dicas de uso para o computador. No programa, que é realizado no Brasil em conjunto com a rede varejista Magazine Luiza, o usuário financia a compra um PC com o Windows e vai pagando por meio de cartões com créditos em horas, a exemplo de um celular pré-pago. Voltado a facilitar a vida de usuários iniciantes, o endereço traz dicas básicas do PC do tipo ´como gravar um CD´ ou ´como usar o MSN Messenger´ e ainda links para sites de interesse geral como páginas de bancos, da enciclopédia Wikipedia ou páginas do porta MSN.