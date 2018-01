PCs em Lan Houses exigem mínimo de 512 MB de RAM Equipar uma lan house não é simples: tem de estar atento à configuração de máquinas para não ter prejuízo. A memória dos computadores deve ser de, no mínimo, 512 MB. Também são necessários servidores, programa gerenciador, mesas e cadeiras confortáveis. O visual conta muito para o cliente, principalmente entre os adolescentes. De acordo com o diretor da Cyber Games & Internet, Antônio Carlos da Silva, 75% do investimento concentra-se em computadores, mais mesas, cadeiras , programas e jogos. ?O importante é ter equipamentos de alta performance, com configurações que atendam os clientes de games e internet e não uma marca específica, visto que temos no mercado boas opções.? Para quem pretende abrir uma lan agora, ele recomenda iniciar o negócio usando máquinas já com 1 Gigabyte de memória RAM e processador de pelo menos 2,4 Ghz. O técnico em informática Marcelo Lima Martins diz que os componentes não podem estar ligados a uma única placa, ou seja, devem ter o recurso offboard. A placa de vídeo também é fundamental, com 256 MB. Uma boa banda larga, um programa de controle de acesso de conteúdo e um roteador, que vai distribuir a conexão são indispensáveis. Segundo Martins, um computador básico custa em média R$ 2,5 mil. Pela banda larga - não se pode esquecer o provedor - são em torno de R$ 150, por mês. O roteador, um bom, custa por volta de R$ 250 - interliga mais de 200 computadores. Ele não recomenda usar o Linux - concorrente do Windows. ?Não é funcional para lan.? O programa de controle varia conforme a utilidade, podendo custar de R$ 200 a R$ 2 mil. Além dos computadores para acesso, é preciso uma máquina provedor, a que vai servir para distribuir a conexão e ter o controle. Ela deve ser um pouco mais potente que as demais, recomenda o técnico. Com tudo em mãos, o negócio é pedir ajuda para um profissional e ir em frente. O retorno de uma lan leva até 36 meses, segundo Silva.