PCs na China têm de sair de fábrica com software legal Os fabricantes de computadores da China vão precisar instalar o software em seus produtos antes que eles deixem as fábricas. A exigência faz parte de uma ação do governo chinês para combater a pirataria e ocorre antes da visita do presidente Hu Jintao aos EUA A ordem foi dada pelo Ministério da Informação, o Departamento de Direitos Autorais e Ministério do Comércio, no dia 31 de março e divulgada para a imprensa na segunda-feira. A pirataria e o contrabando são itens delicados nas relações entre EUA e China, principalmente entre as empresas de software e estúdios de Hollywood que sofrem grandes perdas com a pirataria originada na China e que também afeta as vendas naquele país. Segundo a agência de notícias ´Xinhua´, a ordem se aplica tanto a computadores fabricados para a exportação como para consumo interno. Não há obrigatoriedade quanto ao tipo de sistema operacional: os consumidores chineses são livres para escolher o OS que melhor lhes convier. Uma outra medida, divulgada por quatro ministros chineses dá conta de que todos os departamentos do governo devem se assegurar de que os softwares usados em seus computadores são cópias regulares. Pirataria? As relações comerciais entre EUA e China também são fortes fontes de atritos. Nesta semana, o ministro do Comércio chinês, Bo Xilai, acusou Washington de ser o responsável pelo déficit comercial com a China, devido às restrições que impõe a suas exportações, e não à pirataria, como sustentam os EUA. "Em vez de dizer que a causa é a pirataria na China, a verdade é que os limites impostos pelos EUA a suas exportações de alta tecnologia são o que estão afetando o desequilíbrio comercial entre China e EUA", afirmou Bo em entrevista coletiva. O déficit comercial sofrido pelos EUA em seu comércio com a China alcançou o recorde de US$ 201,626 bilhões no ano passado, problema que o presidente americano, George W. Bush, espera resolver durante a visita do líder chinês, Hu Jintao, aos EUA de 18 a 21 de abril. Os EUA limitam as exportações de alta tecnologia à China sob o pretexto de que estas podem ser utilizadas para usos militares. O ministro chinês colocou como exemplo alguns relatórios que afirmam que 80% da pirataria no setor da informática acontece na China. "A maioria dos computadores manufaturados aqui é produzida por multinacionais estrangeiras, a porcentagem é de até 90%", disse. Segundo o ministro chinês, "não encontramos um só caso de pirataria neste setor". Com EFE