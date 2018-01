‘PEC da música' mira na pirataria

Na quarta-feira (4), músicos como Zezé di Camargo e Raimundo Fagner dividiram espaço com deputados e senadores nos corredores do Congresso. Eles estavam ali para participar das discussões sobre o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 98/07, também conhecido como PEC da música, que quer tornar a venda de música livre de tributação – como já ocorre, por exemplo, com livros, sindicatos e templos religiosos. Isso refletiria na queda do preço de CDs de músicas online e para celular. A proposta tem um alvo: a pirataria. Segundo seus partidários, a venda ilegal acabou com 45 mil empregos em dez anos. A votação da PEC estava marcada para quarta, mas foi adiada por oposição da bancada do Amazonas. "É um grupo pequeno, mas faz barulho", diz o deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), autor da emenda. A oposição alega que, com a isenção, a Zona Franca de Manaus seria prejudicada. Segundo disse o senador Jefferson Praia (PDT-AM) ao Link, a maneira "como eles estão pedindo vai reduzir 90% do montante de incentivos que a Zona Franca recebe". Ele foi à tribuna do Senado na semana passada contestar o projeto de lei. Segundo a assessoria de Zezé di Camargo, o músico estava "furioso" pelo adiamento. A polêmica está no imposto que existe sobre a distribuição. Segundo Carlos de Andrade, da Associação Brasileira de Música Independente (ABMI), hoje a distribuição está "concentrada em poucas fábricas", que "pagam 2% de impostos" no Amazonas, enquanto os independentes, que distribuem os discos em outras regiões, pagam quase 30% de imposto. "Que injustiça tributária é essa?", questiona. Depois de seis horas de reunião, os partidários da PEC e os opositores decidiram fazer uma nova redação do projeto. "Apesar de não ter sido votado, valeu o arranjo político", diz Fagner. "A PEC vai ser importante porque dará liberdade para selos menores produzirem", disse o compositor. Para o cantor Rogerman, a iniciativa "já vem tarde", mas é bem-vinda. "Minha dúvida é se a indústria vai realmente repassar a isenção ao consumidor", diz. Para os partidários da PEC, o artista independente – que se divulga por meio da internet e produz seus próprios discos – será beneficiado por ser "formalizado". Além disso, segundo Carlos de Andrade, a isenção estimulará as gravadoras a investir mais em música brasileira. "O mercado cresce para todos, com possibilidades tanto para os chamados artistas ‘auto-produtores’ como para empresas", diz Paulo Rosa, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD). "Auto-produtores" como a cantora Marcela Bellas, que lançou seu álbum primeiro da internet, que acha que "a pirataria é uma realidade difícil de acabar". "Mas, quanto mais barato for, mais haverá pessoas que preferem comprar o disco". Maurício Taligari, da gravadora YB, acha que a isenção "não fará muita diferença" no combate à pirataria. A medida, segundo ele, só protegerá os independentes se não focar apenas em mídia física – que é para onde estão se direcionando as negociações no Congresso. l