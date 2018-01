Peças de computador recicladas decoram árvores de Natal

O site britânico Nigel's Eco Store, especializado em produtos reciclados e ecologicamente corretos, aproveitou a época das festas de fim de ano para lançar novos itens no seu catálogo: enfeites natalinos criados a partir de peças de computador recicladas. Entre os itens disponíveis para enfeitar a árvore de Natal de nerds, geeks e pessoas preocupadas com o meio ambiente estão corações, estrelas, sinos e árvores feitas a partir de placas de circuito recicladas e CDs. "As partes brilhantes e metálicas vão reluzir e ficarão ótimas na sua árvore", diz o texto no site sobre os novos itens de decoração natalina, que têm preços que variam de US$ 6 a US$ 21 (kit com três peças), de acordo com o site Gizmodo. As informações são da agência Magnet.