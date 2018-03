Peças de trens antigos são furtadas em SP Bagageiros, fechaduras, símbolos e nomes de companhias ferroviárias. Avaliados em pelo menos R$ 100 mil, esses detalhes em metal que ajudam a contar a história dos trens de passageiros que circularam no Brasil desde o século 19 tornaram-se alvo de ladrões. Nos últimos dois meses, a seção paulista da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF-SP), que funciona junto ao Memorial do Imigrante, na Mooca, zona leste da capital, sofreu dois grandes furtos. Em um deles foram levados tubos de cobre da maior locomotiva a vapor que existe no Brasil, ainda em condições de funcionamento. Para evitar mais perdas, parte do dinheiro usado para a restauração de vagões será direcionada à segurança da área. Nos próximos dias, a ABPF-SP deve contratar o terceiro segurança para ajudar na vigilância. O diretor da associação, Fábio Barbosa, diz que ?a preocupação nem é tanto pelo valor (das peças), mas principalmente porque elas não são mais fabricadas?. ?Para refazer fica muito caro?, explica. O primeiro furto foi notado dias antes do Natal. Um dos vagões de primeira classe teve todo o bagageiro em alumínio arrancado - cerca de 26 metros do metal. Fabricado em inox, o carro é da década de 60 e pertencia à antiga Estrada de Ferro Araraquara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo