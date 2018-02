Pedágio da Régis sobe para R$ 1,80 a partir de hoje

A nova taxa é válida para automóveis, caminhonetes, furgões com dois eixos e rodagem simples e vale nos pedágios de São Lourenço da Serra (Km 299 - SP), Miracatu (Km 370 - SP), Juquiá (Km 427 - SP), Cajati (Km 485 -SP), Barra do Turvo (Km 542 - SP) e Campina Grande do Sul (Km 54 (PR).

Confira a seguir o preço fixado para outros tipos de veículo:

Caminhões leves ônibus, caminhões-trator e furgões com dois eixos e rodagem dupla: R$ 3,60; automóvel com semi-reboque e caminhoneta com semi-reboque, três eixos: R$ 2,70; caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semi-reboque e ônibus, com três eixos: R$ 5,40.

Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque, com quatro eixos e rodagem simples: R$ 3,60; motocicletas, motonetas e bicicletas a motor, com dois eixos e rodagem simples: R$ 0,90.

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque, com quatro eixos e rodagem dupla: R$ 7,20; caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque, com cinco eixos e rodagem dupla: R$ 9,00; caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque, com seis eixos e rodagem dupla: R$ 10,80.