Pedágio na Régis Bittencourt fica mais caro dia 29 A nova tarifa de pedágio praticada em todas as seis praças da Rodovia Régis Bittencourt, administradas pela concessionária Autopista, terá aumento a partir da zero hora do próximo dia 29. A tarifa básica passa de R$ 1,70 para R$ 1,80. De acordo com o Contrato de Concessão, assinado entre a Autopista Régis Bittencourt e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no dia 14 de fevereiro de 2008, está previsto um reajuste anual da tarifa, sempre na data de aniversário, 29 de dezembro.